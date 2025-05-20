Хореографа Владимирова похоронят на Даниловском кладбище

Церемония прощания с хореографом и педагогом-репетитором Большого театра Юрием Владимировым пройдет 22 мая. Похоронят его на Даниловском кладбище.

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Фото: Сергей Карпухин / ТАСС Юрий Владимиров

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Как уточнила пресс-служба Большого театра, отпевание артиста пройдет в храме иконы Божией Матери «Нечаянная радость» в подмосковном городе Пушкино. «Церемония прощания с Юрием Владимировым пройдет в главном фойе исторического здания Большого театра. Начало в 14:00»,— добавили там.

Юрий Владимиров умер 19 мая в возрасте 83 лет. На сцене Большого театра он исполнял главные партии в балетах «Щелкунчик», «Спартак», «Весна священная», «Иван Грозный». Более 30 лет возглавлял балетную труппу театра. Удостоен премии имени Нижинского Парижской академии танца, звания народного артиста СССР.

Подробнее — в материале «Ъ» «Юрий Грозный».