Экс-глава «Роскосмоса» Борисов хочет работать в комитете Совфеда по обороне
Бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов написал заявление с просьбой включить его в комитет Совфеда по обороне и безопасности. Об этом сообщил «РИА Новости» председатель комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.
Юрий Борисов
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
20 мая губернатор Архангельской области подписал указ о назначении господина Борисова представителем в Совете федерации от региона.
По словам господина Тимченко, новый сенатор от Архангельской области сможет участвовать в пленарном заседании Совфеда 21 мая. Ему будет вручена именная карточка, после чего он сможет голосовать по законопроектам.
Подробнее о назначении — в материале «Ъ» «Верхняя палата приблизилась к космосу».