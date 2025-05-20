Главные новости за 20 мая. Кавказ

Конкурсный управляющий ООО «АК Ставрополь Авто» Кахабер Тедеев объявил о приостановлении торгов по продаже имущества банкрота с начальной ценой 2,5 млрд руб.

На Ставрополье в апреле выдано 16,6 тыс. кредитных карт, что вдвое меньше показателя аналогичного периода 2024 года. Снижение составило 54,6% в годовом исчислении.

Росимущество выставило на электронные торги 11,9% акций АО «НК Роснефть-Артаг» из Владикавказа, занимающейся продажей топлива, начальная цена — 38 млн руб.

Бронзовый памятник великому оперному исполнителю Федору Шаляпину торжественно открыли в музее «Дача Шаляпина» в Кисловодске.

В первом квартале 2025 года в аптеках Ставропольского края продажи анальгетиков-антипиретиков выросли на 28,5% в денежном выражении и на 8,5% в натуральном в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Жители и гости региона купили 1,5 млн упаковок на сумму 335,9 млн руб.

Ставропольский край направит более 11 млрд руб. на ремонт дорог местного значения. Планируется восстановить участки в 26 муниципалитетах региона.

Авиакомпания Red Wings запускает с 8 июня прямые рейсы из Минеральных Вод в Тель-Авив.

Городская дума Пятигорска переизбрала Дмитрия Ворошилова на пост главы администрации. Решение было принято утром 20 мая 2025 года после проведения конкурсного отбора.

В Ставропольском крае сохраняется высокая активность иксодовых клещей. За прошедшую неделю в медицинские учреждения региона обратились 292 пострадавших от укусов паразитов.