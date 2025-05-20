Дмитрий Ворошилов вновь избран мэром Пятигорска на пятилетний срок

Городская дума Пятигорска переизбрала Дмитрия Ворошилова на пост главы администрации. Решение было принято утром 20 мая 2025 года после проведения конкурсного отбора, сообщили в законодательном учреждении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Пятигорска Фото: Администрация Пятигорска

Конкурс по отбору претендентов состоялся накануне, 19 мая. На должность градоначальника претендовали три кандидата: действующий руководитель курорта Дмитрий Ворошилов, а также Андрей Жуков и Олег Шпунт.

Все соискатели прошли конкурсные испытания, после чего депутаты приступили к финальному голосованию. По его итогам Ворошилов сохранил руководящий пост в администрации Пятигорска на ближайшие пять лет.