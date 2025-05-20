На Ставрополье за неделю почти 300 человек пострадали от укусов клещей

В Ставропольском крае сохраняется высокая активность иксодовых клещей. За прошедшую неделю в медицинские учреждения региона обратились 292 пострадавших от укусов паразитов, сообщает Роспотребнадзор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным Роспотребнадзора, для уменьшения количества заболеваний, распространяемых кровососущими насекомыми, в регионе проводится комплекс профилактических и противоэпидемических мер.

Как сообщал ранее «Ъ-Кавказ» в регионе зарегистрированы два случая заболевания Крымской геморрагической лихорадкой в Красногвардейском и Благодарненском округах. Помимо этого, зарегистрировано девять пациентов с клещевым боррелиозом: пятеро из них — жители Ставрополя, остальные случаи отмечены в Шпаковском и Кировском округах, а также в Пятигорске и Ессентуках. У всех заболевших в анамнезе присутствовал укус клеща.

Николай Аксенов