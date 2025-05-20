На Ставрополье вырос спрос на обезболивающие препараты

В первом квартале 2025 года в аптеках Ставропольского края продажи анальгетиков-антипиретиков выросли на 28,5% в денежном выражении и на 8,5% в натуральном в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Жители и гости региона купили 1,5 млн упаковок на сумму 335,9 млн руб. Такие данные «Ъ-Кавказ» предоставили в аналитическом агентстве DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В топ-10 брендов по стоимостному объему в первом квартале 2025 года вошли «Терафлю» (13,4% от общей доли аптечных продаж анальгетиков), «Габапентин» (12,6%), «Пенталгин» (11,1%), «Цитрамон» (5,6%), «Колдакт» (4%), «Спазмалгон» (3,8%), «Парацентамол» (3,3%), «Антигриппин» (2,6%), «Консумед» (2,5%), «Анальгин» (2,5%).

Выручка аптек от реализации нестероидных противовоспалительных препаратов, также обладающих обезболивающим эффектом, в первом квартале 2025 года увеличилась на 14,5% (до 448 млн руб.) в сравнении с аналогичным показателем прошлого года. Продано 1,4 млн упаковок таких лекарств, что на 2,8% больше, чем в первом квартале 2024 года.

В топ-10 брендов по стоимостному объему вошли «Ибуклин» (10%), «Нурофен» (9,4%), «Нимесил» (7,5%), «Нимесулид» (5,3%), «Найз» (4,9%), «Ибупрофен» (4,4%), «Хондрогард» (3%), «Ксефокам» (2,6%), «Кеторол» (2,6%), «Мелоксикам» (2,5%).

В 2024 году аптеки Ставропольского края выручили от реализации анальгетиков-антипиретиков 1,1 млрд руб. Это на 0,9% меньше, чем годом ранее. В натуральном выражении продажи сократились на 11,8% — до 5,9 млн упаковок. На нестероидные противовоспалительные препараты жители и гости Ставрополья в 2024 году потратили 1,6 млрд руб. (+10,8% год к году). В аптеках купили 5,5 млн упаковок — на 6,1% меньше, чем в 2023 году.

Маргарита Синкевич