Рубио: власти Сирии могут столкнуться с гражданской войной в ближайшие недели

Госссекретарь США Марко Рубио заявил, что переходная администрация Сирии с учетом стоящих перед ней вызовов может столкнуться с полномасштабной гражданской войной или лишиться власти в ближайшее время. По его словам, ситуация в Арабской Республике остается нестабильной, в связи с чем США не намерены открывать там свое посольство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марко Рубио

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Марко Рубио

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«На самом деле, по нашей оценке, переходная власть, учитывая стоящие перед ней вызовы, находится, возможно, в нескольких неделях, немногих месяцах от потенциального краха и полномасштабной гражданской войны, которая будет иметь грандиозные масштабы и в целом приведет к расколу страны»,— сказал Марко Рубио на слушаниях в Сенате (цитата по AFP).

«Дело не в переходных властях — мы не считаем, что они причинят вред. Проблема в других элементах на местах, которые представляют угрозу. Нужно защищать не только тех, кто заходит в страну, но и тех, кто может быть вынужден ее покинуть»,— сказал американский госсекретарь.

В середине мая Дональд Трамп объявил о снятии санкций США с Сирии. Вскоре после этого он впервые встретился с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа и призвал его нормализовать отношения с Израилем, выслать из Сирии «всех иностранных террористов», не допустить возрождения ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация). По словам господина Трампа, американская администрация обсуждает нормализацию отношений с правительством Арабской Республики.

Подробнее — в материале «Ъ» «Страны Залива оседлали волну».

Лусине Баласян