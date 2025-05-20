У базы отдыха «Дивноречье» под Воронежем попытались сделать незаконный пляж

Берег реки Воронеж у базы отдыха «Дивноречье» в деревне Писаревка Рамонского района Воронежской области засыпали песком в попытке устроить пляж на особо охраняемой природной территории (ООПТ). Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Берег реки Воронеж у базы отдыха «Дивноречье»

Фото: министерство природных ресурсов и экологии Воронежской области Берег реки Воронеж у базы отдыха «Дивноречье»

Фото: министерство природных ресурсов и экологии Воронежской области

Ведомство возбудило административное производство о нарушении правил охраны и использования природных ресурсов на ООПТ (ст. 8.39 КоАП РФ, до 20 тыс. штрафа для юрлиц) и вынесло собственникам и арендатору участка предостережение о недопустимости работ.

По данным Rusprofile, ООО «Дивноречье» зарегистрировано в 2003 году в Воронеже с уставным капиталом 10 тыс. руб. для зрелищно-развлекательной деятельности. Директор — Александр Селищев. Единственный владелец — Лариса Былкина. Выручка за 2024 год составила 1,8 млн руб., чистая прибыль — 118 тыс. руб.

В марте воронежское ООО «Остров» Александра Чурсина и Дмитрия Андреева заплатило 678 тыс. руб. за то, что перегородило плотиной реку Усмань в Новоусманском районе.

Юрий Голубь