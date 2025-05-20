Мишустин: развитие космической отрасли потребует 4,5 трлн рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что космической отрасли России нужно наладить массовый выпуск космических аппаратов, ускорить строительство отечественной орбитальной станции и продолжать пилотируемые полеты. По его словам, «задачи — достаточно ресурсоемкие» и до 2036 года развитие индустрии потребует около 4,5 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«На следующий трехлетний период нужно предусмотреть суммарно более 1 трлн руб.— сказал премьер на стратегической сессии по развитию космической отрасли (цитата по сайту правительства).— А в перспективе до 2036 года — около 4,5 трлн руб.».

Одним из ключевых вызовов, как отметил господин Мишустин, остается снижение стоимости выведения полезной нагрузки. По его мнению, предстоящие работы потребуют максимально взвешенного использования доступных средств страны. Кроме того, при подготовке финансовой модели проектов «должны быть тщательно продуманы вопросы коммерциализации продуктов и услуг» и «обеспечения устойчивого спроса на них».

Михаил Мишустин также призвал повысить эффективность промышленного сектора. Он считает, что здесь следует внедрить инструменты централизованного планирования и контроля за деятельностью профильных предприятий. Любое дублирование работ, как подчеркивается, должно быть исключено.

В апреле президент Владимир Путин заявил, что космическая отрасль должна стать локомотивом отечественной экономики. Он считает, что развитие индустрии позволит обеспечить технологический суверенитет и повысить качество жизни граждан.

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