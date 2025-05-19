Ловили на купюры с муляжами

На очередном заседании по уголовному делу бывшего заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева выступили трое свидетелей. Понятой рассказал о том, как проходила подготовка к передаче взятки и задержание Виталия Кушнарева с поличным. Двое сотрудников министерства транспорта ответили на вопросы о том, как происходит контроль качества дорожных работ и оплата подрядчику. На следующем заседании суд планирует допросить главного свидетеля — директора ООО «Т-Транс» Николая Селезнева, от которого получил деньги подсудимый.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На суде Виталий Кушнарев отказался комментировать свое отношение к предъявленному обвинению.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ На суде Виталий Кушнарев отказался комментировать свое отношение к предъявленному обвинению.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону в понедельник, 19 мая, состоялось очередное заседание по делу бывшего заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева, обвиняемого в получении взятки и незаконном хранении оружия (ч. 6 ст. 290; ч. 1 ст. 222 УК РФ). На заседании выступил понятой и бывшие подчиненные подсудимого.

Понятой Алексей Ераскин рассказал, что перед операцией по передаче взятки сотрудники ФСБ продемонстрировали ему 2 млн руб. оригинальных купюр и муляжи на сумму 25 млн руб. Деньги Виталию Кушнареву передал директор ООО «Т-Транс» Николай Селезнев в своем кабинете. После этого чиновника задержали. Когда правоохранители попросили Виталия Кушнарева пояснить, что за деньги в пакете, он, по словам свидетеля, заявил, что это финансовая помощь футбольному клубу «Ростов».

После в суде были допрошены начальник управления строительства и реконструкции автомобильных дорог Петр Поздняков и бывший заместитель министра Дмитрий Евтеев. Из их ответов следовало, что чиновники не получали указаний как-либо мешать работе «Т-Транса».

Дмитрий Евтеев отметил, что удерживать оплату компании за выполненные ею по госконтрактам работы, «в принципе технически невозможно».

На следующем заседании, назначенном на 26 мая, суд намерен допросить главного свидетеля — Николая Селезнева. Он попросил выступить в режиме видеосвязи из Таганрогского городского суда.

Виталий Кушнарев и его защита выступили против такого формата, настаивая, что свидетель должен появиться в суде лично. Виталий Кушнарев при этом отметил, что Николай Селезнев живет и работает в Ростове-на-Дону.

Как писал «Ъ-Ростов», по версии следствия, в октябре 2024 года Виталий Кушнарев потребовал от директора ООО «Т-Транс» Николая Селезнева 95 млн руб. за беспрепятственный прием работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автодорог на территории региона, выполняемых в рамках госконтрактов, и их своевременную оплату.

Предприниматель, возглавляющий компанию, обратился в УФСБ России по Ростовской области с заявлением о готовящемся преступлении и далее действовал под контролем оперативников. Виталий Кушнарев был задержан 24 ноября при получении первой части взятки в размере 27 млн руб. Позднее, при обыске у господина Кушнарева дома нашли пистолет марки «Кольт» и патроны к нему, которые хранились без разрешения.

На первом судебном заседании, 21 апреля, Виталий Кушнарев отказался комментировать свое отношение к предъявленному обвинению. Он заявил, что его позиция станет ясна «в ходе судебного разбирательства».

Кристина Федичкина