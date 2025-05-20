МИД счел беспочвенными утверждения о вмешательстве России в дела Румынии

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления о вмешательстве России в выборы президента Румынии. Госпожа Захарова назвала эти утверждения необоснованными.

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Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Пресс-секретарь считает, что румынские власти пытались «списать собственные серьезные промахи на Россию». «Они тиражировали обвинения,— сказала Захарова на брифинге (цитата по ТАСС).— Все это не только беспочвенно, но попросту смехотворно».

Первый раунд президентских выборов в Румынии состоялся в конце ноября 2024 года. Тогда неожиданную победу одержал крайне правый независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Однако конституционный суд страны аннулировал результаты на фоне заявлений румынской разведки о масштабной российской кампании в TikTok в поддержку господина Джорджеску, было назначено повторное голосование.

Второй тур прошел 18 мая. За пост боролись глава правого «Альянса за объединение румын» Джордже Симион и проевропейский мэр Бухареста Никушор Дан. Победителем вышел господин Дан, набравший более 53% голосов.

Подробности — в материале «Ъ» «Правый остался с краю».