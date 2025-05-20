Евросоюз ввел санкции против «Сургутнефтегаза» и еще 74 компаний

Европейский Союз (ЕС) принял 17-й пакет санкций в отношении России, включив в него одну из крупнейших нефтегазовых компаний «Сургутнефтегаз» из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). В санкционный список включены еще 74 физических и юридических лица и 189 судов, которые ЕС считает частью теневого флота, используемого для обхода санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

Помимо «Сургутнефтегаза», под санкции попали станкостроительный холдинг «Стан», входящий в «Ростех», страховая компания ВСК, золотодобывающая компания «Атлас Майнинг» и глава «Камаза» Сергей Когогин.

Напомним, в середине января, в отношении ПАО «Сургутнефтегаз» были введены санкции Минфина США.

Ранее в новый санкционный список Евросоюза был включен екатеринбургский аэропорт Кольцово. Кроме того, в рамках 16-го пакета антироссийских санкций ЕС ввел ограничения против екатеринбургских банков «Синара» и «Точка».

Полина Щуцкая