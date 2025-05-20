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Коммерсантъ FM
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Ушаков: Трамп впечатлен тем, какой ценой русским досталась Победа в ВОВ

Президент США Дональд Трамп в ходе вчерашней беседы с Владимиром Путиным заявил, что впечатлен тем, какой ценой для русского народа достигнута Победа в Великой Отечественной войне. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Президент США также отметил, что он глубоко впечатлен тем, какой ценой была завоевана эта Победа»,— рассказал журналистам господин Ушаков (цитата по ТАСС).

Главные заявления Трампа по итогам телефонного разговора с Путиным

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Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом 19 мая. Это их третья беседа с момента вступления господина Трампа в должность в конце января. В мае президенты России и США через помощников обменялись поздравлениями ко Дню Победы. Господин Трамп до этого говорил, что Штаты были «доминирующей силой» в победе над фашизмом во Второй мировой войне. Он публично заявил, что Россия, несмотря на большие потери и значительную роль, не была таким решающим фактором, как США.

Подробности разговора — в материале «Ъ» «Поздравленье — мать ученья».

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