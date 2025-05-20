Ушаков: Трамп впечатлен тем, какой ценой русским досталась Победа в ВОВ

Президент США Дональд Трамп в ходе вчерашней беседы с Владимиром Путиным заявил, что впечатлен тем, какой ценой для русского народа достигнута Победа в Великой Отечественной войне. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Президент США также отметил, что он глубоко впечатлен тем, какой ценой была завоевана эта Победа»,— рассказал журналистам господин Ушаков (цитата по ТАСС).

Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом 19 мая. Это их третья беседа с момента вступления господина Трампа в должность в конце января. В мае президенты России и США через помощников обменялись поздравлениями ко Дню Победы. Господин Трамп до этого говорил, что Штаты были «доминирующей силой» в победе над фашизмом во Второй мировой войне. Он публично заявил, что Россия, несмотря на большие потери и значительную роль, не была таким решающим фактором, как США.

Подробности разговора — в материале «Ъ» «Поздравленье — мать ученья».