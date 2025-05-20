Дания инвестирует €8,3 млрд в строительство новых ветряных электростанций

Министерство климата и энергетики Дании запускает три крупных проекта по строительству новых морских ветряных электростанций. Их совокупная мощность составит 3 ГВт, этого достаточно для снабжения электроэнергией примерно 3 млн домов. Дания привлечет к проектам частные компании, правительство предоставит им субсидии на 55 млрд датских крон ($8,3 млрд). Осенью министерство запустит тендеры на строительство ветряных электростанций. Правительство выделит два участка в датской части Северного моря и один в проливе, разделяющем Данию и Швецию. Электростанции планируется построить к 2032–2033 годам.

Дания — один из пионеров ветряной энергетики. В последние годы подобные проекты сталкиваются с рядом сложностей, среди них слишком низкие цены на электричество, не позволяющие таким проектам окупаться, технические проблемы, высокие ставки по займам. Из-за этого несколько подобных проектов было отложено, а датская Orsted — крупнейший в мире оператор ветряных электростанций по количеству силовых установок — переживает кризис. В январе правительство Дании объявило, что оно приостановит все текущие тендеры на создание ветряных электростанций и пересмотрит их условия на будущее. Это объяснялось тем, что действовавшая ранее модель, не предусматривавшая никаких субсидий компаниям, «не работает в текущих рыночных условиях». Теперь Дания запускает тендеры на новых условиях.

По итогам 2024 года почти половина (47%) всей электроэнергии в Европе пришлась на возобновляемые источники, в том числе 17,4% — на ветряные электростанции.

О ситуации с электроэнергией в ЕС — в материале «Ъ» «Европа меняет газ на солнце».

Яна Рождественская