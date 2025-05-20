Заявления Бастрыкина на ПМЮФ о мигрантах в РФ и на СВО и ущербе в деле «Крокуса»

Глава СКР Александр Бастрыкин принял участие в сессии «Все флаги в гости к нам? Правовые вызовы миграционного регулирования» в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). Он рассказал о росте преступности среди мигрантов, выступил за введение для мигрантов обязательной биометрии и против приезда их семей для проживания в России. Также он сообщил, как продвигается расследование дела о теракте в «Крокусе». Главные заявления господина Бастрыкина — в подборке «Ъ».

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Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Глава СКР Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

О мигрантах и миграции

С января по март 2025 года мигранты в России совершили на 15% преступлений больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В 2024 году мигрантская преступность сократилась почти на 1% в России.

За 2024 год СКР возбудил 918 уголовных дел о преступлениях должностных лиц в сфере миграции.

Характерной чертой миграционной среды является ее радикализация. Среди мигрантов много тех, кто не стремится интегрироваться в российское общество.

Необходимо введение обязательной биометрической регистрации всех мигрантов, въезжающих в страну.

Жилье, страховка, медобслуживание для мигранта в РФ должны оформляться за счет работодателя.

Самое главное — никаких жен, детей, бабушек и мужей. Трудовой мигрант приезжает сюда работать.

Надо развивать внутреннюю миграцию, установить для работодателей требования о первоочередном приеме на работу именно граждан РФ, обеспечить достойный уровень гарантий и зарплаты российским специалистам.

О деле «Крокуса»

Потерпевшими по уголовному делу о теракте в «Крокусе» проходят более 2,3 тыс. человек.

147 человек погибли при теракте в «Крокусе», трое числятся пропавшими без вести.

Общий ущерб от террористической атаки составил шесть млрд руб.

Уголовное дело насчитывает 500 томов, оно скоро уйдет в суд.

В рамках дела следователи провели 300 осмотров и 2,5 тыс. судебных экспертиз.

Арестованы 19 человек, включая четырех исполнителей — там была целая организованная группа.

О натурализованных россиянах на СВО