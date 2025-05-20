Количество преступлений среди мигрантов выросло на 15% с начала года

В период с января по март 2025 года мигранты в России совершили на 15% преступлений больше, чем за аналогичный период прошлого года. Число дел террористической направленности среди приезжих выросло втрое, рассказал председатель СКР Александр Бастрыкин.

Сегодня господин Бастрыкин выступает на XIII Петербургском международном юридическом форуме. Там он отметил снижение преступности среди мигрантов за 2024 год на 1% по сравнению с 2023 годом. «В абсолютных цифрах: 38 936 преступлений в 2023 году, в 2024 - 38 578 преступлений»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Помимо этого, за 2024 год СКР возбудил 918 уголовных дел о преступлениях должностных лиц, работающих в сфере миграции. Это «значительно больше», чем было в 2023 году, заявил господин Бастрыкин. Фигуранты 707 дел — сотрудники МВД.

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