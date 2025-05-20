ВЭШ и РЭШ: скины в Counter-Strike стали выгоднее биткойна и золота

Скины (украшения или функции) в компьютерной игре Counter-Strike (CS) могут стать более привлекательным активом с точки зрения инвестора, чем золото и криптовалюта. Так считают эксперты ВШЭ и Российской электронной школы, пишет РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Показатель эффективности инвестиционного портфеля для скинов, согласно коэффициенту Шарпа, достиг 0,34. Тем временем фондовый рынок США имеет коэффициент 0,25, биткойн — 0,21, а золото — 0,12. Финансовая доходность скинов оценивается в среднем в 41% годовых, или 3,42% в месяц.

Скины могут использовать для изменения виртуального оружия или одежды персонажа, чтобы подчеркнуть уникальность стиля игрока. Эти предметы можно покупать и перепродавать как в самой игре, так и за ее пределами. По данным Bloomberg, в июне 2024 года анонимный покупатель приобрел скин CS: GO за $1 млн. Это стало рекордом в истории покупок в игре. При этом вложения в скины наравне с привлекательностью сопряжены и с рисками.

Подробнее о инвестициях в CS — в материале «Ъ» «Counter-Strike 2 скинами красен».