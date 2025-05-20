Власти ДНР пообещали материальную помощь более чем 100 семьям из Курахово

Минтруд Донецкой народной республики (ДНР) приняло 106 пакетов документов на назначение материальной помощи и 107 пакетов на предоставление помощи малообеспеченным семьям из Курахово. Заявки были поданы 13 и 15 мая, сообщили «РИА Новости» в межведомственной рабочей группе штаба обороны ДНР. Там уточнили, что власти помогают населению с подачей и получением документов, оформлением банковских карт и обменом денег, а также с выдачей гумпомощи.

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Минобороны России сообщило о взятии Курахово 6 января. Бои за город продолжались с сентября 2024 года. Глава ДНР Денис Пушилин обещал, что город восстановят, но конкретные сроки не приводил. Он говорил, что по состоянию на январь в Курахово находилось несколько тысяч человек.