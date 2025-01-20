Пушилин: в Курахово в ДНР осталось несколько тысяч человек

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что власти сконцентрируются на оказании необходимой помощи жителям Курахово. В городе, по его словам, остается несколько тысяч человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«А в дальнейшем, конечно же, уже отработаны механизмы всей необходимой работы профильных ведомств»,— сказал господин Пушилин в эфире «России 24» (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, все имеющиеся в Курахово разрушения преимущественно были нанесены со стороны ВСУ.

Минобороны России 6 января сообщило о взятии Курахово. Бои за город продолжались с сентября 2024 года. По состоянию на 2022 год в Курахово проживало 18,2 тыс. человек. Глава ДНР пообещал, что город восстановят, но точные сроки не назвал.