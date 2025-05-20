Из жизни бриллиантов

Крупнейший алмаз в истории России

Компания АЛРОСА добыла самый крупный в российской истории алмаз ювелирного качества. Кристалл янтарного цвета весом 468,30 карата и размером 565 422 мм был извлечен из недр в Якутии. «Символично, что он найден в год 80-летия великой Победы,— заявил генеральный директор АЛРОСА Павел Маринычев.— Поэтому мы приняли решение присвоить ему имя в честь столь знакового для нашей страны события». В апреле АЛРОСА представила еще один рекордно крупный драгоценный камень также с якутских месторождений, но уже в ограненном виде. Медово-золотистый бриллиант «Новое солнце» оттенка Vivid Yellow весом более 100 карат получил форму «подушки».

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Бриллиант The Mediterranean Blue на торгах Sotheby’s

Редкий голубой бриллиант оттенка лазурных волн Средиземноморья стал топ-лотом ювелирных торгов Sotheby’s, прошедших в Женеве. Камень весом 10,03 карата цвета Fancy Vivid Blue ушел с молотка за 17,9 млн швейцарских франков ($ 21,5 млн), что соответствует нижней границе эстимейта. Стоимость бриллиантового карата составила $2,1 млн (рекорд каратной стоимости, $3,9 млн, по-прежнему принадлежит камню Oppenheimer Blue, проданному на Christie’s в 2016 году). Фрагмент голубого алмаза был обнаружен в 2023 году в шахте Куллинан (Южная Африка) — его изначальный вес составлял 31,93 карата.

За неделю до аукциона Sotheby’s The Mediterranean Blue успел «засветиться» на балу Met Gala в виде броши, специально созданной по этому поводу дизайнером Лорен Харвелл Годфри. На торгах бриллиант выступил в скромной оправе кольца и стал самым дорогим аукционным украшением текущего года.

У главного конкурента Christie’s на женевских ювелирных торгах тоже был заявлен голубой бриллиант. Однако сенсации не произошло: камень The Golconda Blue весом 23,34 карата был снят с продажи.

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De Beers закрывает направление лабораторных бриллиантов Lightbox

Алмазодобывающий концерн и производитель украшений De Beers официально объявил о закрытии дочерней компании Lightbox по работе с лабораторно выращенными бриллиантами (LGD). «Планируемое закрытие Lightbox отражает нашу приверженность природным алмазам,— сказал генеральный директор De Beers Эл Кук.— Мы также рады растущему коммерческому потенциалу синтетических алмазов в технологическом и промышленном пространстве».

Ювелирный бренд Lightbox, запущенный в 2018 году, позиционировался как доступный с прозрачным ценообразованием: стоимость камней начиналась от $800 за карат и рассчитывалась математически в зависимости от веса. В мае 2024 года стоимость за карат равнялась уже $500. В связи с распространением технологий и значительным удешевлением лабораторного производства рынок выращенных бриллиантов столкнулся с падением оптовых цен практически на 90%.

Закрытие бизнеса Lightbox является ключевым этапом в стратегии «Истоки» (Origins), опубликованной De Beers в 2024 году, согласно которой приоритет отдается высокодоходным видам деятельности и оптимизации.

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Нина Спиридонова