Александр Митников назначен новым вице-мэром Сочи

Бывший руководитель управления социальной политики Александр Митников стал заместителем мэра Сочи. Информация о назначении опубликована на официальном портале городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Сочи Фото: администрация Сочи

Александр Митников сменил на посту Галину Москалеву, покинувшую должность по собственному желанию в начале мая 2025 года. В новой роли чиновник будет отвечать за внутреннюю политику, муниципальную службу, взаимодействие со СМИ и общественными организациями, а также работу с обращениями граждан. Временно и.о начальника управления социальной политики назначена Карина Максимкина.

Александру Митникову 49 лет, он имеет юридическое образование, окончил Академию труда и социальных отношений. С 1994 по 2005 год проходил службу в вооруженных силах России. До прихода в администрацию Сочи работал заместителем главного врача по гражданской обороне и мобилизационной работе в Красноармейской центральной районной больнице.

В мэрии курорта господин Митников трудится с 2008 года, где занимал различные должности: от начальника отдела кадрово-правовой работы управления здравоохранения до заместителя директора департамента муниципальной службы и кадровой политики. Управление социальной политики он возглавлял с 2019 года.

Согласно информации на сайте администрации, исполняющим обязанности руководителя департамента муниципальной службы и кадровой политики в настоящее время является Елена Титова, сменившая на этом посту Елену Градинарь.

Анна Гречко