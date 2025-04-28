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Галина Москалева покинет пост заместителя главы Сочи

Заместитель главы Сочи Галина Москалева, курирующая вопросы внутренней политики, покидает свою должность после шести лет работы. Об этом сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на источник в администрации города-курорта.

Фото: sochi.ru

Фото: sochi.ru

Галина Москалева занимает пост вице-мэра Сочи с 2019 года. В компетенцию чиновницы входят вопросы внутренней политики, муниципальной службы, работа с обращениями граждан и организаций, а также кадровая, информационная и аналитическая деятельность.

До работы в администрации Сочи госпожа Москалева возглавляла департамент внутренней политики администрации Краснодарского края. Ранее она занимала должности председателя Совета МО Кавказского района и начальника управления по взаимодействию с органами местного самоуправления.

Уроженка Кропоткина 62-летняя Галина Москалева окончила Кубанский государственный университет по специальности «юриспруденция» и Московский государственный открытый университет Виктора Черномырдина по направлению «экономика». Трудовую деятельность начала в 1985 году в АО «Кропоткингоргаз», где за 24 года прошла путь от инспектора по кадрам до начальника правового отдела.

Анна Гречко

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