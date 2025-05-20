Клещи с начала сезона покусали 11 тыс. жителей Свердловской области

В Свердловской области с начала сезона зарегистрировано 11 тыс. случаев укусов клещей, что соответствует среднему многолетнему показателю, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В больницы госпитализировано 23 человека с подозрением на клещевой энцефалит и 51 человек с подозрением на боррелиоз. Лаборатории исследовали около 8 тыс. клещей: в 0,9% проб нашли возбудители энцефалита, в 41,2% — лайм-боррелиоза, в 2,7% — моноцитарного эрлихиоза, и в 1% — гранулоцитарного анаплазмоза.

К 19 мая акарицидные обработки были проведены на 6 тыс. га. В этом году свердловчанам провели 60 тыс. вакцинаций и 209 тыс. ревакцинаций против клещевого энцефалита.

Напомним, на прошлой неделе в Свердловской области зарегистрировали 7,8 тыс. случаев укуса клещей. В больницы госпитализировано 14 человек с подозрением на клещевой энцефалит и 36 человек с подозрением на клещевой боррелиоз.

Ирина Пичурина