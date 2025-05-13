В Свердловской области госпитализировано 50 человек после укуса клеща

С начала сезона в Свердловской области зарегистрировано 7,8 тыс. случаев укуса клещей, что на 18% выше, чем в прошлом году. В больницы госпитализировано 14 человек с подозрением на клещевой энцефалит и 36 человек с подозрением на клещевой боррелиоз, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В лабораториях исследовано более 5 тыс. клещей, в которых обнаружены возбудители клещевого энцефалита (0,94% проб), лайм-боррелиоза (39,9%), моноцитарного эрлихиоза (2,5%) и гранулоцитарного анаплазмоза (0,9%).

В Свердловской области запланировано проведение акарицидных обработок на территории 11,4 тыс. га. На 12 мая обработано около 3 тыс. га. Против клещевого вирусного энцефалита проведено более 56 тыс. вакцинаций и более 201 тыс. ревакцинаций.

Ранее сообщалось о семи госпитализированных жителях Свердловской области с подозрением на клещевой вирусный энцефалит и 22 жителях с подозрением на клещевой боррелиоз.

Полина Щуцкая