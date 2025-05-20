Школьник из Ноябрьска из-за угроз отправил мошенникам 4 млн рублей

В Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) 17-летний школьник стал жертвой мошенников, которые выдавали себя за сотрудников ФСБ, и потерял 4 млн руб., передает паблик «Кибер Ямал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Мошенники связались с ним через WhatsApp и убедили, что с банковских счетов его матери незаконно переводят деньги на нужды ВСУ. Подросток поверил и через банкомат Сбербанка перевел все семейные сбережения на неизвестный счет. Этот инцидент стал самым крупным хищением среди несовершеннолетних на Ямале.

Ранее девятилетняя девочка из Лабытнанги (ЯНАО) лишилась 70 тыс. руб., сообщив данные банковской карты мамы мошенникам. Школьница хотела получить бонусы в онлайн-игре Roblox.

Ирина Пичурина