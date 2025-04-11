Мошенники вывели 70 тыс. рублей с карты девочки с Ямала за бонусы в Roblox

Девятилетняя девочка из Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) лишилась 70 тыс. руб., сообщив данные банковской карты мамы мошенникам. Школьница хотела получить бонусы в онлайн-игре Roblox, передает паблик «Кибер Ямал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мошенники написали ребенку в Telegram — там она отправила данные карточки, после этого они сразу начали снимать деньги и купили сертификаты маркетплейса Ozon. Коды-подтверждения покупок ребенок также сообщал им в мессенджере.

Roblox — популярная у школьников онлайн-платформа, в которой можно создавать свои игровые пространства, посещать мини-игры, отыгрывать роль.

Согласно данным управления МВД по киберпреступности, в 2025 году зафиксировано 40 преступлений в Roblox. Злоумышленники выманивали у детей деньги, доступы к аккаунтам и к личной информации. Чаще всего преступления совершались под предлогом розыгрыша внутриигровой валюты.

Ирина Пичурина