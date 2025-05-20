Рубио: Трамп хочет мира, а европейцы выступают за войну

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы не было повода тратиться на оборону, потому что эти деньги можно вложить в экономику, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Он утверждает, что во время визита в Рим слышал оценки о том, что в Европе хотят конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Один из кардиналов, с которым я встречался, сказал, очень необычно для нас, что американский президент хочет мира, а некоторые европейцы постоянно призывают к военным делам, как будто мир перевернулся»,— сказал госсекретарь на ужине попечительского совета Центра Кеннеди (цитата по «РИА Новости»). Кто конкретно из кардиналов выразил это мнение, он не уточнил.

На прошлой неделе господин Рубио встретился с главой Конференции итальянских епископов кардиналом Маттео Дзуппи. Он также ездил на церемонию интронизационной мессы папы римского Льва XIV, который стал первым в истории католической церкви папой из Северной Америки. Сам папа римский призвал к урегулированию конфликтов на Украине и Ближнем Востоке и заявил, что мир сейчас переживает «драматический сценарий третьей мировой войны».