Йеменские хуситы объявили о морской блокаде израильского порта Хайфа

Хуситы из движения «Ансар Аллах» объявили о морской блокаде порта Хайфа на северо-западе Израиля. Об этом сообщил контролируемый представителями движения телеканал Al Masirah.

«Решение о блокаде порта Хайфа является ответом на эскалацию жестокой агрессии израильского врага и продолжающуюся осаду и голод (в секторе Газа — “Ъ”)»,— сказано в заявлении.

Ранее представители движения объявили о намерении установить и воздушную блокаду Израиля: с 4 мая хуситы сообщили о нескольких ударах по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. В ответ Израиль возобновил удары по ключевой инфраструктуре Йемена.

Подробнее об обострении между Йеменом и Израилем — в материале «Ъ» «Редкая ракета долетит».