Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

Йеменские хуситы заявили о новом ракетном ударе по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом заявил представитель вооруженных сил движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

«Ракетные войска Йемена провели военную операцию, атаковав гиперзвуковой баллистической ракетой аэропорт Бен-Гурион, расположенный в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив — “Ъ”). Ракета успешно достигла своей цели, вынудив миллионы сионистов бежать в укрытия и остановив работу аэропорта почти на час»,— сказал представитель хуситов.

14 мая йеменские хуситы также атаковали Бен-Гурион баллистической ракетой. По словам представителей движения, воздушная блокада закончится после прекращения огня в Газе.

Конфликт между Израилем и поддерживающим Палестину Йеменом обострился 4 мая, когда хуситы нанесли удар по аэропорту им. Бен-Гуриона в Тель-Авиве. На следующий день хуситы заявили о планах установить полную воздушную блокаду Израиля, атакуя его аэропорты. В ответ Израиль возобновил удары по ключевой инфраструктуре Йемена.

Подробнее об обострении между Йеменом и Израилем — в материале «Ъ» «Редкая ракета долетит».