Песков заявил, что европейские политики хотят «обломать Россию во всем»
Работа европейских политиков направлена на то, чтобы «обломать Россию во всем», считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что они пытаются склонить президента США Дональда Трампа к своей позиции.
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Их, наверное, основная траектория, их работа направлена на то, чтобы обломать Россию во всем»,— сказал пресс-секретарь журналисту Павлу Зарубину.
«У них расчет на то, чтобы склонить Трампа к своей позиции»,— добавил он.