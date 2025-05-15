В Свердловскую область поступило почти 170 тонн импортной клубники

На овощебазу Екатеринбурга поступило 169 т клубники, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области. Ягоды доставляли с 23 апреля по 14 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

По данным ведомства, поставщиками клубники стали Азербайджан (128 т), Беларусь (20 т), Турция (19 т) и Киргизия (1,92 т). В отношении продукции проведены контрольные мероприятия, включающие досмотр и отбор проб. Лабораторные исследования, проведенные Екатеринбургским филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ», не выявили карантинных объектов. Продукция разрешена к реализации.

Ранее в Свердловскую область прибыли первые партии черешни (610 кг) и абрикосов (320 кг). Плоды привезли в регион из Узбекистана.

Полина Щуцкая