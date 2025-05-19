Связь поддерживают по «глупым телефонам»

В TikTok «завирусились» прозрачные муляжи смартфонов. Один из американских стартапов продает их за $20 для цифрового детокса. Видео, на котором девушка, стоя в очереди, листает невидимую ленту на акриловом блоке, напоминающем смартфон, набрало за три дня 51 млн просмотров. Прозрачный муляж повторяет форму iPhone 15 и призван помочь людям постепенно избавиться от телефонной зависимости. Идея принадлежит американскому стартапу Metaphone. На краудфандинговом сайте Indiegogo компания собрала более $1 тыс. вместо запланированных $500. Многие в соцсетях скептически отнеслись к концепции. Другие рассказали, что купив муляж смартфона, смогли лучше сосредоточиться на чтении.

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Бум на «фиджет-спиннеры» в середине 2010-х — часть того же тренда: люди покупали их, чтобы отвлечься от экрана и сосредоточить внимание на трудных задачах, говорит фаундер компании «Ультра Моторс» Андрей Зиновьев: «Я даже предполагаю, что будет какой-то всплеск продаж подобных фейк-телефонов. При этом, как не раз бывало с такими начинаниями, они, скорее всего, станут хайповыми, а не долгоиграющими. Одно дело — вызвать интерес, и подобные фейк-телефоны однозначно вызывают интерес, другое дело — доказать, что эта штука по-настоящему ценная. И вот с этой второй частью я предвижу значительные сложности, или как, если сказать мягче, как минимум сейчас это еще не протестировано».

В последние годы набирают популярность и так называемые dumb phone – «глупые телефоны». Они позволяют звонить и писать смс, но не имеют доступа к интернету. Проработанностью дизайна эти гаджеты часто не уступают смартфонам от Apple или Samsung. Сопоставима иногда и стоимость. Так, в марте калифорнийский производитель камер Light выпустил внешне похожее на пауэрбанк-устройство «для уставших от скроллинга». Из опций — звонки, смс, камера, календарь, будильник, навигатор и проигрыватель музыки. Новинку с черно-белым экраном оценили в $600 — это как самый дешевый 16-й iPhone. Впрочем, как правило, dumb phone стоят от $50 до $300. Заниматься бизнесом отсутствие соцсетей и мессенджеров только помогает, делится опытом глава компании Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович, который много лет использует только кнопочный телефон: «Я не знаю, в каком году он вышел, но конкретно этот экземпляр мне подарили в 2017-м. С 1994 года никогда не переходил на смартфон.

У меня есть тетрадь-ежедневник, я им активно самостоятельно пользуюсь. Если у меня спрашивают координаты, я даю свой мобильный телефон, это все, что нужно, если нет, есть электронная почта. Если вечером человек посмотрит, сколько времени он использовал смартфон, получится полноценный рабочий день. Это отнимает часы от обычной жизни. Отказываюсь общаться с теми, кто постоянно сидит в смартфоне».

Как пишут СМИ, среди западных звезд напрочь отказались от смартфонов Кристофер Уокен, Элтон Джон и Кейт Бекинсейл. Кнопочным телефоном много лет пользуется инвестор Уорен Баффет. Последний раз американский рынок таких устройств оценивался в 2,8 млн штук. Впрочем с 2023 года продажи стагнируют. Компании выпускают минималистичные телефоны ради маркетинга, — поясняет главный редактор портала itzineru Сергей Кузнецов: «Потребители кнопочных телефонов — дети, пожилые, люди рабочих профессий. Им не столь важен премиальный материал. А если мы говорим про dump phone, которыми пользуется, например, бизнесмен или человек, который решил отказаться от iPhone для цифрового детокса, то ему бы хотелось в своих руках держать все же премиальное устройство. Говорить здесь о том, что dump phone нацелены на массового потребителя, к сожалению, не приходится.

Однако кнопочные телефоны в год покупают миллионы, но продажи все равно сокращаются. Во-первых, срок жизни у этих устройств длительный, вы не будете каждый год, как iPhone, покупать новый. А во-вторых, средняя стоимость владения смартфоном снижается, поэтому даже бабушкам и даже детям сейчас уже проще купить недорогой телефон с выходом в интернет. Компании, которые существуют в данный момент на рынке и выпускают эти "бабушкофоны", dump phone и прочее, как правило, российские или китайские.

То есть пик уже давно пройден. Производить больше они их вряд ли станут. Скорее всего, на нашем веку туда не встроят искусственный интеллект, камеры, это просто добротные телефоны, которые работают. Крупные компании, более премиальные брендыт могут как-то еще поиграть с тем, чтобы сделать детокс-телефоны, dump phone, но это будет только для маркетинга. Они, скорее всего, выпустят одну-две модели, посмотрят на продажи, но пока я не вижу каких-то опытов, чтобы крупный бренд сделал бы подобный телефон, и на нем решил построить имя, кроме HMD, которая просто перевыпускает старые модели Nokia».

В России за прошлый год продажи кнопочных телефонов снизились на 9%. Аналитики GS Group оценили рынок в примерно в 7 млрд руб. или 4,3 млн устройств. Ранее обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывала о том, как люди перестали бояться упущенных возможностей, начали ценить собственный комфорт и наслаждаться моментом.

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Елизавета Скобцова