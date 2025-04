Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, как люди перестали бояться упущенных возможностей, начали ценить собственный комфорт и наслаждаться моментом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На смену FOMO придумали JOMO. Одним из главных well-being трендов года называют явление, которое, по сути, противоположно синдрому упущенных возможностей. Многие из нас испытывали тревожное состояние, когда не хочется пропустить важное или интересное событие: открытие новой выставки, встречу друзей, коллективную поездку. Когда хочется быть одновременно в нескольких местах, успеть забежать на день рождения, пообедать в новом ресторане, посмотреть премьеру шоу, заскочить хоть на несколько минут на презентацию. Это имеет свое название — Fear of missing out или FOMO. Впервые термин 20 лет назад упомянул в статье студент Гарвардской школы бизнеса Патрик Макгиннис.

Он приводил и аналог — FOBO (Fear of better options) — страх перед лучшими вариантами. Мы привыкли быть включенными, «в теме», оставаться на связи, постоянно действовать. Помним эти фразы вроде «приезжай, все уже здесь», ощущаем давление соцсетей. Но все меняется. Люди массово выбирают удовольствие от пропускания чего-либо — Joy of missing out. Любопытно, что чем громче окружающий мир, тем выше ценится умение быть в стороне.

Многим непривычно и неловко отказываться не потому, что не можешь, а потому, что не хочешь. Люди учатся принимать тишину в лечебных дозах. JOMO — это когда ты не на вечеринке, не в чате или новостях, а просто с собой. Можно ничего не постить в соцсетях, без всякого чувства вины проводить время в своей комнате или на прогулке. Это не равно одиночество и отшельничество. Речь именно про внутренний комфорт. Спокойствие становится новой главной ценностью. В частности, принципам JOMO посвятила свою книгу Эйприл Ринне — одна из ведущих женщин-футурологов мира, тоже выпускница Гарварда, а ныне советник международных стартапов и корпораций, ищущих способ по-новому взглянуть на свой бизнес.

Пользователи соцсетей тоже выводят основные шаги к JOMO. Сначала нужно ограничить потребление контента, ввести диджитал-детокс. Потом переосмыслить что нужно, а что нет. Необязательно быть везде, можно выбирать только самое подходящее! Наконец, концентрироваться на приятных моментах и проживать их. Красивая природа, чашка кофе или книга — не обязанность и не контент для соцсетей, а поводы насладиться временем.

Яна Лубнина