Reuters: Белый дом сообщил о начале телефонного разговора Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп начал телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Белый дом.

«Идет телефонный разговор (Дональда.— "Ъ") Трампа с (Владимиром.— "Ъ") Путиным»,— пишет Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома.

Разговор Владимира Путина и Дональда Трампа был запланирован на 17:00 мск. Дональд Трамп говорил, что сначала переговорит с российским коллегой, а затем созвонится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако украинский телеканал «Рада» в понедельник сообщил, что господин Трамп созвонился с украинским лидером до переговоров с господином Путиным. Глава Белого дома также сообщал, что затем проведет переговоры с членами НАТО. В них также примет участие Владимир Зеленский, писал он.

Кремль пообещал сообщить о результатах беседы. Господин Трамп говорил, что намерен обсудить с Владимиром Путиным конфликт на Украине, в том числе вопрос территорий и контроля АЭС. Вашингтон рассчитывает, что этот разговор устранит «завалы» в урегулировании на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что телефонный разговор лидеров России и США пройдет с учетом итогов переговоров в Стамбуле.

Подробности — в материале «Ъ» «Мир по телефону».

Анастасия Домбицкая