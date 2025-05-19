СМИ: Трамп созвонился с Зеленским до разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским до разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщает украинский телеканал «Рада». Ранее в понедельник официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт говорила, что Дональд Трамп созвонится с украинским коллегой после переговоров с господином Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

По информации украинских СМИ, президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп договорились провести еще одну телефонную беседу после разговора американского лидера с Владимиром Путиным.

Ранее Дональд Трамп сообщал в соцсети Truth Social, что проведет телефонный разговор с Владимиром Зеленским после беседы с российским коллегой. Глава Белого дома сообщал, что затем проведет переговоры с членами НАТО. В них также примет участие Владимир Зеленский, писал господин Трамп.

Сегодня, 19 мая, в 17:00 мск у Владимира Путина и Дональда Трампа был запланирован телефонный разговор. Кремль пообещал сообщить о результатах беседы. Господин Трамп говорил, что намерен обсудить с Владимиром Путиным конфликт на Украине, в том числе вопрос территорий и контроля АЭС. Вашингтон рассчитывает, что этот разговор устранит «завалы» в урегулировании на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что телефонный разговор лидеров России и США пройдет с учетом итогов переговоров в Стамбуле.

Подробности — в материале «Ъ» «Мир по телефону».

Анастасия Домбицкая