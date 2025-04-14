Хинштейн: курских чиновников с судимостью не должны допускать к органам власти

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на заседании облправительства заявил, что чиновники, ранее судимые за мошенничество и коррупционные преступления, не должны работать в органах власти. Он поручил главам муниципалитетов провести анализ на предмет нахождения таких людей в системе власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Александр Хинштейн

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Накануне глава региона посетил Дмитриевский район и узнал от местных жителей, что сотрудница администрации одного из сельских советов 15 лет назад была осуждена за мошенничество. Глава сельсовета на вопрос господина Хинштейна ответил, что чиновница «формально не судима». «Да, формально не судима, но человек уже проявил себя по отношению к гражданам и к бюджету. Тем, кто был пойман за руку за коррупцию, кто уже один раз уже полез в огород за капустой, веры в системе власти быть не может»,— сказал врио губернатора.

Господин Хинштейн добавил, что для ранее судимых чиновников «открыты все остальные пути»: «Они не лишенцы и могут реализовывать себя в других направлениях. У нас много вакансий, и без куска честного хлеба никто не останется».

На прошлой неделе глава региона поручил отстранить от должности и. о. гендиректора АНО «Центр компетенции развития городской среды» региона Ирину Одеркову, ранее отправленную под домашний арест по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Кроме того, Александр Хинштейн потребовал уволить и.о. директора центра занятости региона Павла Моисеева, который ранее также обвинялся в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

Егор Якимов