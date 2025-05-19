«Пользователи ждут бюджетных моделей и заметных апгрейдов в новинках»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, что отличает новые премиальные смарт-часы китайского вендора от устройств предыдущих серий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Huawei Фото: Huawei

В российской рознице появилось сразу две новинки умных часов Huawei — Watch 5 и Watch Fit 4. Последние представляют собой тонкую и легкую модель с AMOLED-дисплеем диагональю 1,82 дюйма, частотой обновления 60 Гц и функцией Always On Display. Толщина корпуса 9,9 мм и поразительный вес в 26 г. Часы поддерживают более 100 тренировок, оснащены встроенным GPS, ведут мониторинг уровня кислорода в крови, пульса, стресса и сна, а также позволяют управлять звонками, музыкой и получать уведомления. Обещанная автономность новинки — до десяти дней. Но даже если запас энергии на исходе, то быстрая зарядка обеспечит день работы за пять минут питания.

Модель Watch 5 — это уже премиальная серия с корпусами из авиационного титана и нержавеющей стали 904L и 316L. Часы доступны в восьми цветах и двух размерах. Новый экран LTPO 2.0 с яркостью до 3000 нит и минимальными рамками обеспечивает отличную читаемость, заверяет производитель. Главное новшество Watch 5 — мультисенсорная технология X-TAP. Измерение уровня кислорода в крови, ЭКГ и других показателей теперь возможно не только с запястья, но и с кончика пальца, что повышает точность и скорость. Результаты можно получить за десять секунд. Кроме того, Watch 5 поддерживают eSIM, Wi-Fi 6, расширенные спортивные режимы, навигацию с офлайн-картами и могут продержаться на одном заряде до 11 дней в режиме энергосбережения. При стандартном использовании батарея продержится примерно три-четыре дня. Для России доступны приложения 2ГИС, «Литрес», S7 Airlines и другие.

Любопытно, что на фоне выхода новинок Huawei глобальный рынок смарт-часов переживает заметные изменения. В прошлом году поставки лидера сегмента — Apple Watch — упали на 19%. Отрицательная динамика «яблочного» производителя второй год и пятый квартал подряд приводит к выводу, что пользователи ждут бюджетных моделей и заметных апгрейдов в новинках. Удачное время для Huawei и других конкурентов Apple: возможность предложить пользователям более широкий модельный выбор и инновационные функции. Последние должны выражаться в реальной пользе для здоровья, удобстве, интеграции с мобильными платформами и локальными сервисами. До тестирования Watch Fit 4 создали образ легких часов с приличной автономностью и базовыми смарт-функциями. Watch 5 — это выбор тех, кто ищет премиальный дизайн и расширенный мониторинг здоровья на своем запястье.

Александр Леви