Китай призвал Россию и Украину продолжать диалог ради мирного соглашения

Власти Китая выступают за продолжение диалога между Россией и Украиной. Это поможет достичь «справедливого, долгосрочного и обязующего мирного соглашения, приемлемого для каждой» стороны военного конфликта, заявила представитель китайского МИДа Мао Нин. По ее словам, Пекин занимает «последовательную и четкую позицию» по этой теме.

«Мы надеемся, что заинтересованные стороны продолжат переговоры... и в итоге добьются политического урегулирования украинского кризиса»,— прокомментировала пресс-секретарь на брифинге (цитата по ТАСС).

16 мая в Стамбуле состоялись первые с 2022 года переговоры представителей России и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Москва и Киев договорились представить друг другу конкретные предложения по установлению режима прекращения огня. Также было объявлено о достижении договоренности об обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000». По словам господина Мединского, далее контакты планируется продолжить. МИД Украины призвал Китай и Бразилию убедить Россию согласиться на прекращение огня.

Подробности — в материале «Ъ» «Россия и Украина перешли от дел к слову».