Президент Финляндии попытался убедить Трампа в отсутствии у РФ «большой силы»

Президент Финляндии Александр Стубб в телефонном разговоре с Дональдом Трампом попытался убедить его в том, что Россия не является великой державой. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Стубб

Фото: Monicah Mwangi / Reuters Александр Стубб

Фото: Monicah Mwangi / Reuters

«Это не та страна, которую можно считать большой силой»,— сказал финский президент на пресс-конференции в Таллине. Он рассказал подробности телефонного разговора с господином Трампом и отметил, что другие европейские лидеры должны доносить аналогичную позицию до администрации США.

«Если бы мы собрали все воедино, то могли бы сказать, что Зеленский терпелив, а президент Трамп начинает терять терпение, но в правильном направлении, то есть в сторону России»,— добавил господин Стубб.

Дональд Трамп ранее объявил в соцсети Truth Social, что 19 мая у него запланирован разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого будут обсуждаться украинское урегулирование и торговля. После этого Трамп намерен поговорить с Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО.