Правительство согласилось упростить оформление двойной фамилии в браке

Законопроект, упрощающий оформление двойной фамилии в браке в тех случаях, когда ее берет только один из супругов, получил поддержку кабинета министров. Однако документ должен быть доработан с учетом регионального законодательства, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Согласно Семейному кодексу, супруги могут взять двойную фамилию совместно или каждый оставить свою. За разрешением взять двойную фамилию для одного из супругов нужно обращаться в ЗАГС, сделать автоматически это невозможно. Подобный изъян в регламенте создает лишние сложности как для россиян, так и для системы.

Депутаты предлагают устранить проблему, изменив формулировку в кодексе на «каждый или один из супругов». Парламентарии также планируют отменить запрет на соединение фамилий в тех случаях, когда один из супругов до брака уже имел двойную фамилию.

В правительстве опасаются, что подобная редакция потребует внесения изменений в федеральный закон «Об актах гражданского состояния». Помимо этого, несогласие кабинета вызвала оговорка в законопроекте, отменяющая полномочия регионов по данному вопросу. «Лишение субъектов РФ соответствующего полномочия представляется недостаточно обоснованным при отсутствии результатов анализа регионального законодательства»,— отметили в правительстве.