Защита американца Татера попросила освободить его от лечения в психбольнице
Защита американца Джозефа Татера обжаловала решение Мещанского суда Москвы, назначившего ему принудительное лечение. Об этом ТАСС сообщила адвокат американца Полина Власюк.
Джозеф Татер
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
«Мы просим апелляционную инстанцию отменить постановление Мещанского районного суда Москвы и направить уголовное дело Джозефа Татера на новое рассмотрение»,— пояснила собеседница агентства.
Американец обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). В августе 2024 года он приехал в московский отель Radisson Blu Olimpyiskiy, где стал вести себя агрессивно, и работники отеля вызвали полицию. В отделении господин Татер отказался предоставить удостоверение личности, а затем напал на одного из правоохранителей. Джозеф Татер вину в нападении не признал. В апреле Мещанский суд отправил его на принудительное лечение в психиатрическую больницу.
Подробности — в материале «Ъ» «Американец нашел убежище в психушке».