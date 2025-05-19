Защита американца Татера попросила освободить его от лечения в психбольнице

Защита американца Джозефа Татера обжаловала решение Мещанского суда Москвы, назначившего ему принудительное лечение. Об этом ТАСС сообщила адвокат американца Полина Власюк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джозеф Татер

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Джозеф Татер

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Мы просим апелляционную инстанцию отменить постановление Мещанского районного суда Москвы и направить уголовное дело Джозефа Татера на новое рассмотрение»,— пояснила собеседница агентства.

Американец обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). В августе 2024 года он приехал в московский отель Radisson Blu Olimpyiskiy, где стал вести себя агрессивно, и работники отеля вызвали полицию. В отделении господин Татер отказался предоставить удостоверение личности, а затем напал на одного из правоохранителей. Джозеф Татер вину в нападении не признал. В апреле Мещанский суд отправил его на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Подробности — в материале «Ъ» «Американец нашел убежище в психушке».