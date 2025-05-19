«Демократический альянс» побеждает на выборах в парламент Португалии

Коалиция правых и центристских партий «Демократический альянс» во главе с исполняющим обязанности премьер-министра Португалии Луишем Монтенегру победила на выборах в парламент в воскресенье, 18 мая. Альянс получил около 33% голосов.

Коалиция увеличила свои места в парламенте как минимум до 89. Однако партиям не удалось получить большинство. Лидер Демократического альянса господин Монтенегру заявил, что открыт для политических сделок с оппозиционными партиями.

Ультраправая партия «Хватит» (Chega) получила как минимум 58 мест в парламенте. Столько же мест получила Социалистическая партия. Ее лидер Педро Нуну Сантос объявил, что уходит в отставку

Нынешние выборы проводят в связи с вотумом недоверия, который парламент в марте вынес правительству Луиша Монтенегру. Голосование инициировали из-за обвинений в конфликте интересов. Господин Монтенегру отверг обвинения, но подал в отставку.