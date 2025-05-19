Урсула фон дер Ляйен: следующая неделя станет решающей в конфликте на Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что следующая неделя сыграет «решающую роль» в решении конфликта на Украине. Ее слова приводит пресс-служба ЕК.

«Нас объединяет то, что мы хотим справедливого и прочного мира, и я знаю, как сильно вы вовлечены в прекращение этой войны<...>. Сейчас, безусловно, важно, чтобы мы продвигали дело вперед, и я думаю, что следующая неделя будет решающей»,— сказала госпожа фон дер Ляйен на встрече с премьер-министром Италии Джорджией Мелони и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

В понедельник, 19 мая, президент США Дональд Трамп намерен созвониться с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщил президент Соединенных Штатов, темами разговора станут конфликт на Украине (который господин Трамп назвал «кровавой бойней») и торговля. Кроме того, он анонсировал телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, а после него — с членами НАТО.

16 мая в Стамбуле впервые за три года состоялась двусторонняя встреча представителей Москвы и Киева. Итогом переговоров стало соглашение об обмене пленными по формуле «1000 на 1000». Также стороны обязались подробно изложить свои позиции по вопросу прекращения огня и продолжить диалог.

Подробности — в материале «Ъ» «Россия и Украина перешли от дел к слову».