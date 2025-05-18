Часть жителей двух районов Ростова осталась без воды из-за аварии

В Пролетарском и Первомайском районе Ростова часть жителей осталась без воды из-за аварии на сети. Об этом сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что воду отключили в Пролетарском районе в границах переулков Тебердинского и Шахтинского, проспекта Шолохова и переулка Дзержинского. Кроме того, водоснабжение перекрыли в границах улиц 3-ей Кизитериновской, Селиванова, Металлургической и проспекта Шолохова. Нет воды и в поселке Орджоникидзе.

Водоснабжение вернут к утру 19 мая.

Мария Хоперская