Представитель Чувашии Денис Гаврилов победил на этапе Гран-при по легкой атлетике Международного паралимпийского комитета в Кали, Колумбия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Легкоатлет из Чувашии победил на этапе Гран-при по легкой атлетике в Колумбии

Фото: Telegram-канал главы Чувашской Республики Олега Николаева Легкоатлет из Чувашии победил на этапе Гран-при по легкой атлетике в Колумбии

Фото: Telegram-канал главы Чувашской Республики Олега Николаева

Спортсмен выиграл забег на 5000 метров в классе Т12 для атлетов с нарушением зрения.

Олег Николаев поздравил спортсмена и его тренера Сергея Иванова, отметив, что их успех — пример для подражания.

Влас Северин