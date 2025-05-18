Легкоатлет из Чувашии победил на этапе Гран-при по легкой атлетике в Колумбии
Представитель Чувашии Денис Гаврилов победил на этапе Гран-при по легкой атлетике Международного паралимпийского комитета в Кали, Колумбия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев.
Легкоатлет из Чувашии победил на этапе Гран-при по легкой атлетике в Колумбии
Фото: Telegram-канал главы Чувашской Республики Олега Николаева
Спортсмен выиграл забег на 5000 метров в классе Т12 для атлетов с нарушением зрения.
Олег Николаев поздравил спортсмена и его тренера Сергея Иванова, отметив, что их успех — пример для подражания.