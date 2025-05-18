Мировой рекорд бегуна Заборского не стали признавать из-за флага России

Международная ассоциация сверхмарафонцев (IAU) отказалась признать мировой рекорд легкоатлета Ивана Заборского, так как он выступал под российским флагом. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Легкоатлет Иван Заборский

Фото: Страница Ивана Забоского во «Ввконтакт» Легкоатлет Иван Заборский

Фото: Страница Ивана Забоского во «Ввконтакт»

«Любые выступления российских или белорусских спортсменов, выступающих под национальным флагом, не будут признаны и не будут включены в список рекордов IAU»,— говорится в заявлении.

Российским и белорусским спортсменам не запрещается участвовать в соревнованиях, проводимых под эгидой IAU. Однако в ассоциации считают, что в дальнейшем легкоатлеты этих двух стран не должны быть допущены до спортивных мероприятий организации, отмечается в пресс-релизе. Исключение будет сделано лишь для тех спортсменов, которые выступают как нейтральные участники.

Заборский победил в ультрамарафоне «Шесть дней Франции», пробежав 1047,5 км. Прежнее достижение составляло 1045 км. Заборский также установил мировой рекорд по длине дистанции. Мероприятие проходило в городе Валлон-Пон-д`Арк на юге Франции.