В Екатеринбурге исследователь предложил эксгумировать тела группы Дятлова

Член правления «Фонда памяти группы Дятлова», исследователь Олег Рыбаков считает, что стоит провести эксгумацию тел погибших на перевале членов группы Игоря Дятлова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Общий знаменатель сводится к тому, что нужно провести эксгумацию: народ требует. Юридически эксгумацию провести нельзя без согласия родственников. Родственники не согласны. Но есть лазейка маленькая. Если провести реконструкцию надгробий, а они в отвратительном состоянии уже, то нужно будет изъять останки и временно куда-то поместить. В этот момент можно создать комиссию из патологоанатомов и специалистов, которая по останкам понять причину, понимаете, чтобы успокоить общество успокоить всех, чтобы не было 50 версий»,– рассказал Олег Рыбаков. По его словам, для реконструкции необходимы средства и один из способов их получения – грант.

Господин Рыбаков считает, что даже после многих лет после смерти, есть возможность установить ее причину.

Трагедия на перевале Дятлова произошла в 1959 году. Тогда погибли девять участников турклуба Уральского политехнического института. Руководил группой Игорь Дятлов. В июле 2020 года Андрей Курьяков, замначальника управления Генпрокуратуры в УрФО, объявил, что причиной гибели туристов стала снежная лавина. Однако новые данные опровергли данное развитие событий. Члены группы похоронены на Михайловском и Ивановском кладбищах в Екатеринбурге.

Демид Лобанов, Мария Игнатова