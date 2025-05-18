В Екатеринбурге исследователь предложил эксгумировать тела группы Дятлова
Член правления «Фонда памяти группы Дятлова», исследователь Олег Рыбаков считает, что стоит провести эксгумацию тел погибших на перевале членов группы Игоря Дятлова.
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
«Общий знаменатель сводится к тому, что нужно провести эксгумацию: народ требует. Юридически эксгумацию провести нельзя без согласия родственников. Родственники не согласны. Но есть лазейка маленькая. Если провести реконструкцию надгробий, а они в отвратительном состоянии уже, то нужно будет изъять останки и временно куда-то поместить. В этот момент можно создать комиссию из патологоанатомов и специалистов, которая по останкам понять причину, понимаете, чтобы успокоить общество успокоить всех, чтобы не было 50 версий»,– рассказал Олег Рыбаков. По его словам, для реконструкции необходимы средства и один из способов их получения – грант.
Господин Рыбаков считает, что даже после многих лет после смерти, есть возможность установить ее причину.
Трагедия на перевале Дятлова произошла в 1959 году. Тогда погибли девять участников турклуба Уральского политехнического института. Руководил группой Игорь Дятлов. В июле 2020 года Андрей Курьяков, замначальника управления Генпрокуратуры в УрФО, объявил, что причиной гибели туристов стала снежная лавина. Однако новые данные опровергли данное развитие событий. Члены группы похоронены на Михайловском и Ивановском кладбищах в Екатеринбурге.