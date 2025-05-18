Завод нефтяных растворителей в Добрянке показал первую выручку

Пермское ООО «ПЗХ “Синэк”» поделилось финансовыми результатами за 2024 год. Согласно «СПАРК-Интерфакс», чистый убыток общества увеличился на 799,6% и достиг 238,6 млн руб. (в 2023-м — 26,5 млн руб.). Выручка общества составила 50,2 млн руб. Годом ранее организация демонстрировала выручку в размере 3 тыс. руб. Долгосрочные заемные средства компании в прошлом году составили 599,6 млн руб., краткосрочные — 395,3 млн руб.

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Летом 2024 года «Ъ-Прикамье» сообщал, что в Добрянке запустили производство нефтяных растворителей ООО «ПЗХ “Синэк”». Ранее общество носило другое название — «Антикпром». В 2022-м инициативе компании был присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта (ПИП). Организация разработала проект станции сепарационной очистки, предназначенной для приема и обработки легких нефтяных фракций, а также для хранения и отгрузки нефтяных растворителей. Общий объем инвестиций в проект мог составить около 1,8 млрд руб. Производство расположилось на базе первой площадки бывшего ООО «Антикпром» в Добрянке (ул. Промышленная, 19).