Детским товарам ушили продажи

Из-за неблагоприятной конъюнктуры рынок детских товаров может покинуть еще один профильный участник. О намерении обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве сообщило ООО «Лолокло», выпускающее детскую одежду под брендом Loloclo. С начала года это уже третья компания—производитель детских товаров, решившая уйти с рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

ООО «Лолокло» 16 мая сообщило о намерении обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о собственном банкротстве, следует из информации на портале «Федресурс». Кредитором организации выступает инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Москве. В самой компании “Ъ” оперативно не ответили. Согласно принятой процедуре, после объявления намерения у компании есть 30 дней на обращение в суд. После подачи заявления обычно проходит в том числе проверка на фиктивное банкротство.

ООО «Лолокло», согласно СПАРК, существует с 2017 года. Его создали Яна Беккер и Юлия Терентьева. Доли в проекте также принадлежали основателю онлайн-кинотеатра Ivi Олегу Туманову, бывшим топ-менеджерам Bank of America Merrill Lynch и Credit Suisse Андрею Ленвальскому и Вячеславу Курочкину, бывшему финансовому директору «Додо пиццы» Кириллу Вырыпаеву (см. “Ъ” от 22 декабря 2019 года). Сейчас у госпожи Терентьевой 90,4% в уставном капитале «Лолокло». Госпожа Беккер и господин Туманов из бизнеса вышли. Остальные совладельцы сохранили небольшие доли.

Выручка ООО «Лолокло» в 2024 году сократилась на 41%, до 179,8 млн руб. Чистый убыток вырос в четыре раза, до 142 млн руб. Кредиторская задолженность компании по итогам года составила 24,5 млн руб. Начисленный налог на прибыль в 2024 году составил 21,4 млн руб., следует из данных ФНС.

ООО «Лолокло» специализируется на производстве и продаже базовой детской одежды под брендом Loloclo. В 2019 году компании удалось договориться о развитии корнеров в сети «Вкусвилл», но впоследствии от проекта, вероятно, отказались. Сейчас у Loloclo, согласно соцсетям, всего шесть магазинов: три в Москве, по одному в Самаре, Новосибирске и Владивостоке. Объект в Санкт-Петербурге недавно был закрыт.

Сайт Loloclo не работает, а продажи на маркетплейсах падают.

В Wildberries “Ъ” пояснили, что в первом квартале денежный оборот бренда на платформе сократился на 67% год к году, натуральный — на 59%, средний чек опустился на 20%. За квартал продавец реализует несколько тысяч штук предметов, уточнил представитель маркетплейса.

Руководитель отдела по работе с торговыми площадями консалтинговой компании CORE.XP Евгения Прилуцкая предполагает, что Loloclo вынужден свернуть бизнес из-за нехватки средств: найти подходящих инвесторов основателям не удалось. Проблемы бизнеса наложились на негативную конъюнктуру рынка. Посещаемость магазинов детских товаров и траты потребителей в категории снижаются под давлением снижения рождаемости (см. “Ъ” 19 сентября 2024 года). По данным Росстата, в прошлом году в России родились 1,2 млн человек, за год показатель сократился на 3,4%.

Loloclo не первый производитель детских товаров, решивший уйти с рынка. В конце марта о намерении подать заявление о банкротстве сообщила крупная сеть магазинов детской одежды Orby (см. “Ъ” от 24 марта). В марте также начался процесс банкротства производителя детских игрушек ООО «Олтрейд» (бренды Animini, Magikids, Maminn, Molly & Lolly; см. “Ъ” от 1 апреля). По данным Минпромторга, в 2024 году объем производства товаров для детей в России составил 680 млрд руб., увеличившись на 6% год к году. В отрасли задействованы 1,6 тыс. предприятий.

Виктория Колганова, Алина Мигачёва