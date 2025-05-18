Более 100 человек погибли при ночном ударе Израиля по сектору Газа

Сегодня ночью армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла очередной удар по сектору Газа. Как пишет Associated Press со ссылкой на местные больницы, погибли как минимум 103 человека. ЦАХАЛ ситуацию пока не комментировал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ramadan Abed / Reuters Фото: Ramadan Abed / Reuters

По данным госпиталя Насера, при авиаударах по городу Хан-Юнис и его окрестностям погибли более 48 человек. Среди жертв — 18 детей и 13 женщин, уточнил представитель больницы Вим Фарес. На севере Газы при ударе по лагерю беженцев Джабалия погибли девять человека. Еще десять стали жертвами другого удара по Джабалии. Среди них, как сообщает гражданская оборона движения «Хамас», были семь детей и одна женщина.

За прошедшие сутки погибли еще 153 человека, сообщил ранее минздрав сектора Газа. В больницы анклава доставили 459 раненых. 16 мая ЦАХАЛ объявил о расширении сухопутной операции с целью захвата стратегических районов анклава, которые находятся под контролем «Хамаса».

Подробности — в материале «Ъ» «Газу берут измором».